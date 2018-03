Mor el motorista de 24 anys accidentat a Tarragona

El noi va quedar en estat crític després de xocar, el 22 de febrer, amb un cotxe a la carretera que va a Sant Pere i Sant Pau

Actualitzada 02/03/2018 a les 17:19

El motorista de 24 anys que va xocar amb un cotxe a la carretera que va a Sant Pere i Sant Pau (T-2031), el passat 22 de febrer, va morir ahir segons explica el Diari de Tarragona.El noi, que conduïa el ciclomotor per la via entre el dipòsit de cotxes Ematsa i el cementiri, va quedar en estat crític després de la col·lisió lateral entre un cotxe i una moto. El fet es va produir al voltant de les sis de la tarda, a la rotonda que dóna accés al barri.Una ambulància el va traslladar a l'Hospital Joan XXIII, on es temia per la seva vida. Finalment, una setmana després del succés, el noi no ha pogut sobreviure davant les greus lesions de l'accident.