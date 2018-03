L'esplai La Grapadora denuncia que l'Ajuntament els treu el local on fan activitats infantils

L'entitat denuncia que ja s'ha fet una reassignació de l'espai que han ocupat durant 9 anys a un altre projecte

Actualitzada 02/03/2018 a les 12:00

L’esplai La Grapadora denuncia que l’Ajuntament els fa fora del local que han ocupat els darrers nou anys. L'Esplai estava realitzant les seves activitats i reunions a un local situal a l’Avinguda Andorra. Es tractava d'un espai cedit per l'Ajuntament de Tarragona a l’Associació de Veïns Tarraco. L'entitat l'estava compartint amb l'entitat veïnal però des de la seva dissolució, no queda clar el futur de l'associació donat que, asseguren, el local quedarà assignat a un altre projecte.La Grapadora denuncia que quan van saber que l’Associació de Veïns Tarraco es dissoldria es van posar en contacte amb l'Ajuntament per saber com seguir fent-ne ús. Van registrar una instància, se’ls va requerir informació addicional sobre el projecte educatiu i una memòria d’activitats, però la resposta va ser que el local en qüestió ja no estava disponible segons han explicat avui a Tarragona Radio.L'associació continua demanant poder mantenir les seves activitats que realitzen majoritàriament en dissabte en aquest espai i per això han tornat a presentar una instància.La Grapadora és una entitat educativa en l’àmbit del lleure que, sense ànim de lucre, que promou la relació d’aprenentatge i convivència entre joves i infants de la ciutat de Tarragona. L'esplai el formen gairebé quaranta nens de 4 a 14 anys que es junten cada dissabte de les 16:00 a 18:00 hores al local que ara veuen perillar.