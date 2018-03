L'AV Catedral vol una comissaria de 'butxaca' per rebaixar la inseguretat

Avui inicia una ruta amb regidors del PDeCAt per mostrar deficiències del barri i parlar dels «habituals» talls de llum al carrer

Comissaria de petit format

Visita a peu de carrer

L’Associació de Veïns Catedral denuncia «la manca d’enllumenat públic» en carrers de la Part Alta, «habitualment tenebrosos», un fet que «genera inseguretat ciutadana», va manifestar ahir el president de l’entitat, Jordi Ferré. L’entitat convidarà a les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament a recórrer els punts més crítics del barri. La primera de les rondes tindrà lloc avui, divendres, i els participants seran els regidors del PDeCAT. Ferré va comentar a aquesta redacció que «s’ha de posar fi a la situació en què vivim» i va reclamar «la creació d’una petita comissaria, bé de la Guàrdia Urbana o dels Mossos, que estigui oberta les 24 hores en un espai que no ha de ser gran».«Sempre que plou o fa vent, molts carrers de la Part Alta, sobretot els de la zona de ponent, es queden a les fosques», va dir Ferré. El president de l’associació va remarcar que «les apagades es produeixen sovint i fa anys que succeeix aquesta situació, de manera especial d’ençà que va augmentar el nombre de bars i restaurants». Ferré va informar que «l’associació sempre truca a l’empresa responsable de l’enllumenat públic, que respon amb rapidesa, però l’Ajuntament, que ho sap, fa poca cosa, quan aquest és un gran problema i no em cansaré de dir-ho». Els carrers «on la deficiència és major són Mediona, Comte, plaça Sant Miquel, Misser Sitges, plaça Ripoll, Cavallers, Civaderia i Arc d’en Toda, entre altres».Segons va explicar el president de l’associació, «aquest problema va a més i afecta a l’increment de la inseguretat al barri». Ferré va recordar que «fa uns dies, a la nit, una noia va ser atacada i, per altra banda, membres de l’associació ens vam adonar que uns ocupes havien entrat en una casa de l’Arc d’en Toda donant una puntada de peu a la porta: a l’interior vam veure quatre persones encaputxades». L’entitat «va donar avís al propietari i, en pocs minuts, van arribar els Mossos d’Esquadra i es va tapiar la casa».Ferré és de l’opinió que «l’obscuritat que hi ha en molts carrers de la Part Alta fa que hi hagi gent que té por quan va a casa seva a la nit, ja que hi ha punts morts on no es veu res». També va afirmar que «alguns veïns han posat focus dirigits cap a l’exterior perquè al seu carrer hi hagi llum i millorar, així, la seguretat de qualsevol persona que hi passi per la zona».Jordi Ferré va referir-se a la «necessitat» d’aportar mesures «contra la inseguretat». Entre les diverses propostes, va destacar «la creació d’una petita comissaria de policia, que podria obrir en un dels molts espais municipals que estan buits, com pot ser un despatx de l’Antic Ajuntament que no s’utilitza, on podria haver-hi un parell d’agents les 24 hores del dia». D’aquesta manera, «es facilitaria a la gent poder presentar denúncies». «Moltes persones que pateixen alguna situació adversa no les fan perquè s’han de desplaçar i, a més, tenen la sensació que perden el temps: a la Part Alta hi ha molta gent gran», va subratllar.El màxim responsable de l’entitat veïnal va indicar que, amb la presència de més policia, «potser es reduiria la inseguretat que patim en aquesta zona de Tarragona, on els carrers són estrets i, sovint, estan gairebé a les fosques o molt poc il·luminats».Avui, a les 12:30 hores, els regidors del PDeCAT es reuniran amb membres de l’associació de veïns al carrer Comte, punt d’inici d’un recorregut amb el qual «pretenem que vegin amb els seus ulls i a peu de carrer els punts foscos del barri, com una casa que va caure i a l’interior s’acumulen tot tipus de deixalles, com poder ser matalassos».L’associació farà extensiva la invitació a tots els partits presents a l’Ajuntament, «també al PSC», perquè «no volem parlar del barri en un despatx i sí sobre el terreny».