Imposen una desena de sancions per incompliment d'horari al Mercat Central

Espimsa les ha tramitat perquè «algunes parades s’han saltat el reglament acordat de forma reiterada» i oscil·len entre els 751 i els 1.500 euros

Actualitzada 01/03/2018 a les 19:39

Després de mesos d’avís, Espimsa ha fet efectiva la tramitació a l’Ajuntament de Tarragona d’una desena de sancions per l’incompliment d’horari d’algunes parades del Mercat Central. L’empresa municipal, gestora de l’equipament, va anunciar aquesta mesura el mes de juliol, en veure que determinats paradistes tancaven quan no ho havien de fer. Set mesos després i, en veure que la situació no ha millorat i l’incompliment ha estat reiterat, Espimsa ha fet arribar les sancions, que oscil·len entre els 751 i els 1.500 euros.El consell d’administració d’Espimsa, celebrat el 30 de gener, va acordar, per unanimitat, traslladar a l’Ajuntament de Tarragona les actes d’inspecció de les parades del Mercat Central que incomplien l’horari establert pel reglament, després d’onze mesos oberts. Un mes després, la presidenta de l’empresa municipal, Elvira Ferrando, confirmava que «s’ha fet efectiva la tramitació d’una desena de sancions per incompliment d’horari de manera reiterativa». Aquestes sancions podrien comportar imports entre els 751 i els 1.500 euros. Segons el reglament del mercat, l’incompliment dels horaris d’obertura es considera una «infracció greu».«Amb les parades que hem tingut aquest problema hem ofert plans d’empresa des de Tarragona Impulsa i també ajudes de Comerç Actiu. Els hem donat totes les facilitats, però no s’ha solucionat res», lamentava Ferrando. El reglament es va aprovar l’any 2015 «després de 17 versions, amb el consens de tothom i sense cap al·legació de ningú», detallava la presidenta d’Espimsa. Els paradistes han d’obrir de manera ininterrompuda, de dilluns a dissabte, entre les 9 del matí i les 8 del vespre, a excepció de les peixateries, que poden tancar els dilluns. A més, també es va acordar la possibilitat d’escollir el dia de descans. Les parades es van posar d’acord per tal de mantenir un 60% de la superfície del mercat oberta, però aquesta quota no s’ha acabat de complir. «Només que obrissin dues o tres parades de les grans, ja estaria solucionat», expressava Ferrando.Les sancions al Mercat Central han arribat després que els mateixos paradistes les reclamessin. A l’interior del remodelat edifici hi ha 47 parades, però només algunes són les que incompleixen l’horari, fet que afecta al conjunt dels establiments. «A mi m’agradaria que el compliment fos total, perquè els paradistes han invertit molts diners i la majoria està seguint l’horari tal com marca el reglament», deia Ferrando, que afegia que «Espimsa no multa perquè vol, ho fa perquè és la nostra feina sancionar si no es compleix un reglament acordat entre tots». El passat 16 de gener, aquest mitjà es feia ressó de les queixes de la presidenta dels paradistes, Maria Virgili, que denunciava que el mercat era un espai «buit i fosc». Després de l’arribada de les sancions, però, Virgili no ha volgut fer declaracions.El procediment a seguir per tramitar les sancions per part de l’Ajuntament consisteix en, primer, incoar l’expedient i, després, comunicar-ho als paradistes implicats. A partir d’aquí, s’obre un període per emetre al·legacions i després un per resoldre-les. Així doncs, els paradistes que han incomplert l’horari «reiteradament», segons assegurava Ferrando, tindran una segona oportunitat per demostrar que això no ha estat així. Cal recordar, però, que Espimsa ha realitzat des de l’obertura del Mercat el passat 16 de març de 2017, un control exhaustiu del compliment.Actualment, el Mercat Central de Tarragona està format per 47 parades, entre peixateries, carnisseries, verduleries, pastisseries i d’altres botigues, com per exemple les que ofereixen sushi o tasts. De fet, només queden tres espais per cobrir: les parades 5, 6 i 29. L’Ajuntament les va tornar a licitar el passat mes de desembre de 2017 i està a l’espera de rebre ofertes de particulars. Les llicències es venen a un preu de 7.800 euros el metre quadrat i la durada del contracte és de 50 anys. Ara per ara, no hi ha notícia de que el consistori hagi rebut ofertes.