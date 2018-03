Floria: «La CUP funciona a cop de querella, i això em sembla poc democràtic»

Així ho va assegurar ahir la portaveu del grup municipal socialista, després de la querella presentada contra Josep Maria Milà, regidor d’Urbanisme

«La CUP funciona a cop de querella, i això em sembla poc democràtic. Si no penses com ells, et porten al jutjat». Així de contundent es mostrava ahir la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, després de saber que el partit anticapitalista havia presentat una querella contra el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Milà, i el promotor José Luís García, pel cas Budallera.El regidor Josep Maria Milà i el promotor immobiliari José Luís García declararan al Jutjat número 1, per declarar com a investigats per un assumpte relacionat amb el projecte constructiu de la Budellera, el pròxim 4 d’abril. Aquest és el resultat de la querella criminal que va presentar en el seu dia el grup municipal de la CUP i que el jutge ha admès a tràmit. L’advocada que representa a aquesta formació política, Montse Aumatell, anunciava que la querella criminal planteja presumptes delictes de «prevaricació, tràfic d’influències i contra l’ordenació del territori i l’urbanisme». En aquest sentit, Floria declarava que «el regidor tindrà l’oportunitat de poder clarificar tota aquesta confusió al voltant d’un tema que no té cap base legal i jurídica per presentar una querella de tipus penal», deia Floria.La regidora de Cultura va criticar les maneres de fer de la CUP. «El que és molt lamentable és que hagin afirmat que han presentat la querella per donar compliment al seu programa electoral», expressava Floria. Segons la mateixa, aquesta querella «és l’evidència més clara de que s’estan utilitzant els jutjats per paralitzar l’acció del govern». «I això, des del meu punt de vista, redueix moltíssim la qualitat democràtica de la política local i no té cap mena de sentit», sentenciava. A més, creia que la CUP està «barrejant» assumptes de gestió política amb assumptes judicials, generant així situacions «absolutament increïbles».D’altra banda, Floria també va recordar la sentència de la regidora de la CUP, Laia Estrada, pel cas Bershka, motiu pel qual se la vol cessar del seu lloc com a regidora. «Hi ha un jutjat que és bo per presentar querelles contra la Budallera però que és dolent si condemna a la senyora Estrada», deia Floria, que afegia que «la CUP, darrerament, pensa que la justícia està en la seva mà, i això em costa molt de creure».El regidor Josep Maria Milà i el promotor José Luís García declararan al jutjat número 1 de l’Audiència de Tarragona el proper dia 4 d’abril.