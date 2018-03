El pròxim TEDxTarragona se celebrarà el 18 de maig al Palau de Congressos

La jornada tindrà com a eix vertebrador el lema 'Què trameu?', sobre propostes de treball en grup

Actualitzada 02/03/2018 a les 12:25

El treball en grup serà l'eix vertebrador de la nova edició del TEDxTarragona que se celebrarà el 18 de maig al Palau de Congressos de la Ciutat. El lema 'Què trameu?' servirà per a conjuntar totes les propostes d'aquesta edició, que es va presentar aquest dijous al vespre a la Casa Joan Miret.La presentació va reunir l'equip organitzador, representants de les empreses col·laboradores i persones interessades i involucrades en l'esdeveniment i es van donar a conèixer les principals novetats de pròxim TEDx.Agustí López, responsable de l'equip organitzador, ampliava la interpretació del lema 'Què trameu?': «Aquest any el TEDxTarragona presentarà idees sobre el que som capaços de fer les persones en grup, el que creem quan teixim xarxes humanes i tramem projectes i idees que poden donar com a resultat experiències positives i constructives, però també existeix l'altra cara de la moneda, xarxes que es creen per cometre delictes, actes il·legals».Els ponents ja confirmats a la pròxima edició del TEDxTarragona són:Les entrades es posaran a la venda el dia 22 de març a un preu de 20 euros. Com a novetat, els menors de 25 anys i els majors de 65 anys podran gaudir d'un descompte del 50%.