Una alumna del Comte de Rius, premiada als Mobile Learning Awards

Núria Ferré va presentar una proposta sobre instal·lacions elèctriques

Actualitzada 01/03/2018 a les 20:35

Els Mobile Learning Awards (MLA) 2018 han premiat a la tarragonina Núria Ferré, de l’Institut Comte de Rius. Ha estat seleccionada entre un total de vuit projectes, duts a terme en centres educatius catalans a través de l’ús de la tecnologia mòbil, sobre temàtiques relacionades amb la realitat virtual, la robòtica i la programació.Ferré ha aconseguit el guardó en la modalitat d’Experiències i propostes d’aula amb tecnologies digitals, on s’ha fet amb el primer premi per un projecte sobre instal·lacions elèctriques . En la sisena edició dels MLA hi han participat 90 projectes d’arreu de Catalunya, concretament 61 docents, 23 centres educatius i 6 AMPAs han presentat les seves experiències educatives d’innovació amb tecnologies digitals.Dijous al migdia, el secretari general del Departament d’Ensenyament, Lluís Baulenas, va dur a terme el lliurament de premis dins el seminari Changing Education Together del Mobile World Congress, on van participar 500 professors i directors de centres educatius.