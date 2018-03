S'escapa d'un centre de menors de Girona i el troben a Tarragona

Els fets van succeir ahir dimecres, quan la Guàrdia Urbana també va recuperar un cotxe robat gràcies a l'avís d'un veí de Sant Salvador

Actualitzada 01/03/2018 a les 10:53

Recuperen un cotxe robat

Un adolescent que s’havia escapat d’un centre de menors de Girona va ser localitzat, la tarda d’ahir dimecres, a la ciutat de Tarragona. Els fets van succeir quan la Guàrdia Urbana va identificar diversos menors d’edat a les escales de la catedral, a la plaça de les Cols. En aquesta identificació, van observar com un dels joves constava que s’havia escapat d’un centre de menors de Girona. Davant d’això, el noi va ser lliurat a educadors d'un dels centres de menors de la ciutat perquè se'n fessin càrrec.Per altra banda, la Guàrdia Urbana va rebre ahir a la tarda la trucada d’un veí del barri de Sant Salvador que informava que al carrer Pirineus hi havia un cotxe que semblava robat, ja que tenia un vidre trencat i l'interior regirat. Fetes les comprovacions pertinents, el vehicle apareixia com a robat, motiu pel qual va ser retirat amb grua.