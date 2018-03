La 7a Plantada Popular de Tarragona espera superar els 750 participants

Es farà el 17 de març i, per segon any, al marge dret del Francolí per facilitar el desplaçament dels veïns dels barris de Ponent

La setena edició de la Plantada Popular que organitzen la Fundació Repsol i l’Associació Aurora ja té data: el dissabte 17 de març. La concentració tindrà lloc al marge dret del riu Francolí, on s’habilitarà una zona d’aparcament. La concentració s’iniciarà a les 11 hores del matí. Contràriament al que va succeir en l’edició de l’any passat, enguany Repsol no posarà un pont mòbil per poder superar la llera del riu, «perquè la gent es prengui consciència que hem fet un salt i hem anat a l’altra banda del Francolí», va informar Josep Bertran, responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol, qui va afegir que «el cost que ens estalviem del pont el destinarem a altres recursos» vinculats amb la Plantada Popular.L’any 2017 van participar un total de 700 persones, tot i el mal temps que va fer, amb fortes pluges caigudes el dia abans de la Plantada, fet que va afectar de manera negativa al terreny on es va dur a terme la plantació. El rècord es va produir l’edició anterior, la del 2016, amb 750 inscrits. L’objectiu per a la cita del 17 de març és que el nombre d’assistents sigui similar.Irene Coronas, cap del Departament de Producció d’Aurora, va informar que «aquest any dividiren l’espai en dues zones i es posaran un total de 1.400 plantes». La novetat consistirà en el fet que un grup de les persones que hi participin «faran el manteniment de les plantes que es van posar l’any passat, fent un forat pel rec i posant trinxat per mantenir la humitat».Coronas va recordar que, en l’edició del 2017, «vam plantar al llarg de 1.700 metres de longitud» i, segons els càlculs dels tècnics, la supervivència de les plantes «és del vuitanta per cent», la qual cosa implica que, des de la primera edició de la Plantada Popular, «han sobreviscut 3.000». Coronas va remarcar que el resultat de la feina feta «es veu a llarg termini», ja que les espècies «són petites» quan es procedeix a la plantació. L’objectiu és substituir exemplars invasors, com les canyes, per altres autòctones». Enguany, es posaran disset espècies diferents, en el curs d’una trobada que comptarà amb la participació d’educadors ambientals, va remarcar la cap del Departament de Producció d’Aurora.Coronas va afegir que «volem fer maco aquest patrimoni que és de tots els tarragonins, el d’un riu tan nostre com és el Francolí». En les sis edicions anteriors, les espècies predominants han el tamariu, amb 1.035 unitats; el jonc boval, amb 975; la ginesta, amb 880, i el roser silvestre, amb un total de 440. Altres espècies han estat l’àlber, el freixe de fulla petita, l’om, l’arç blanc, el saüc o el margalló, entre altres.El director de l’associació, Jaume Santos, va recordar, per la seva banda, que Aurora «és una entitat sense ànim de lucre que va ser creada el 1987 per famílies amb persones amb malalties mentals, i va ser el 1997 quan es va crear l’àrea de medi ambient».Les inscripcions per poder participar en la Plantada Popular es poden fer mitjançant el web d’Audora www.reforestatgn.org i, també enviant un correu electrònic a l’entitat. A més, el 17 de març , es podrà fer al mateix lloc de la plantada, a partir de les 10:15 hores. L’organització aconsella portar calçat adequat i facilitarà guants i eines als participants. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats, almenys, d’un adult.