La nova biblioteca municipal de Torreforta s'iniciarà a finals de 2018

El mes de febrer es va fer una primera actuació de neteja a la part en desús del mercat, on s’ubicarà

Actualitzada 28/02/2018 a les 20:37

La nova biblioteca municipal de Torreforta, que s’ubicarà a la part en desús del mercat del barri, començarà a ser una realitat a finals d’aquest any. L’actuació s’emmarca en el pla de Biblioteques que l’Ajuntament de Tarragona va aprovar el 29 de juny de 2017. Uns mesos després, el 27 de novembre, el consistori va fer efectiva l‘adscripció de la biblioteca de Torreforta a la regidoria de Cultura. El pla, segons la regidora d’aquesta àrea, Begoña Floria, «està en marxa». Durant aquest 2018, l’objectiu és acabar el pla funcional del nou equipament de Ponent i començar els expedients de contractació. Així doncs, i segons Floria, «la inversió arribarà a finals de 2018».Encara que l’exregidor de Cultura, Josep Maria Prats, va pronosticar que la nova biblioteca de Torreforta es construiria aquest 2018, el cert és que s’endarrerirà uns mesos. Si la inversió s’engega a finals d’aquest any, la construcció de la biblioteca a la part en desús del mercat del barri es farà l’any 2019. Tot i això, els tràmits per fer-la realitat ja s’han iniciat. Durant el mes de febrer, el consistori va netejar i adequar la part esquerra del mercat, lloc on s’ubicarà l’equipament.Els treballs per completar el pla funcional que determinarà com serà ja han començat i l’objectiu, segons Floria, és acabar-lo abans que acabi l’any per poder engegar la inversió. El pressupost aproximat d’aquesta nova biblioteca municipal serà de 400.000 euros. Per aquest 2018, l’Ajuntament destinarà 25.000 euros exclusivament pel pla de Biblioteques, i 300.000 euros més per la reforma d’edificis de l’àrea de Cultura i de la resta de biblioteques de la ciutat. Aquestes quantitats, però, estan supeditades a la venda de patrimoni. «Això no serà un problema. L’any passat, la venda de patrimoni va nodrir totes les inversions previstes», assegurava Floria.La de Torreforta és la primera de les quatre biblioteques que té previstes el pla, que s’ha d’allargar fins al 2022. Segons informava Floria, l’Ajuntament ja està treballant en la reforma del centre de lectura de Sant Pere i Sant Pau –segona prioritat en el pla– i també ha iniciat converses amb el Seminari amb l’objectiu d’aconseguir l’obertura de la seva biblioteca. Després, i segons marca el projecte, hauria d’arribar un nou equipament a la Part Baixa, que s’ubicarà, previsiblement, a la Tabacalera.