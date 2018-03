Els porcs senglars es deixen veure a Tarragona a plena llum del dia

Els han localitzat a Sant Pere i Sant Pau

Actualitzada 28/02/2018 a les 21:41

La hibridació entre porcs senglars i porcs vietnamites torna a ser protagonista a Tarragona. Aquesta nova espècie, que preocupa i molt al cos d’Agents Rurals, s’ha fet notar al barri de Sant Pere i Sant Pau. Segons detallen veïns de la zona, els animals es troben al principi del jardí de l’avinguda Països Catalans, en paral·lel amb el col·legi la Salle. Diversos testimonis asseguren que no és gens difícil veure’ls, fins i tot durant el dia. Tot i que la seva presència encara no ha causat cap problema, els veïns no amaguen una certa preocupació per la proximitat dels porcs amb el nucli urbà.El grup de porcs vietnamites que es deixa veure a Sant Pere i Sant Pau està format per una desena d’exemplars. Amb l’objectiu de passar desapercebuts, s’amaguen als talla-focs que hi ha al bosc ubicat a sobre de la Salle. Tot i això, acostumen a sortir per anar a buscar menjar. A més, a vegades es desplacen i marxen al parc que hi ha una mica més amunt, a la zona nord del barri.L’aparició de porcs senglars, vietnamites o, en aquest cas, híbrids, a les proximitats del nucli urbà de Tarragona, no és aïllada. Fa només uns mesos, el parc del Francolí era protagonista per la visita d’una manada de senglars que s’acostava a les taules de fusta per menjar les restes d’aliments que deixava la gent. Va ser aleshores quan el cos d’Agents Rurals va reclamar la neteja del parc per evitar aquesta situació, que pot comportar problemes si s’agreuja en el futur.