Els Mossos identifiquen dues persones per acostar-se massa a Ballesteros

Segons els Mossos, van «tornar a entrar al cordó de seguretat després que els diguéssim que hi sortissin» durant l'acte d'inauguració de la plaça Josep Maria Pujol de Barberà

Actualitzada 01/03/2018 a les 19:34

Els Mossos d'Esquadra han identificat aquest matí a dues persones per, segons detallaven les forces policials, «saltar-se el cordó de seguretat» que hi havia al voltant de Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, durant la inauguració d'una plaça que, a partir d'avui, es diu Josep Maria Pujol de Barberà, darrere del Mercat Central.Les dues persones, que portaven bufandes grogues, de gran mida, es van saltar, segons manifestaven els Mossos, «el cordó de seguretat que hi havia al voltant de l'alcalde després de sortir-hi per les nostres indicacions».Així doncs, aquestes dues persones s'haurien acostat a l'alcalde per realitzar-li algun comentari, quan els Mossos els van cridar l'atenció. A més, la policia, en veure que els homes «havien tornat a entrar al cordó», els van identificar. Segons detallen els mateixos Mossos, «la identificació només serveix per demanar-los les dades».