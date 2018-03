El sector del transport estudia demanar responsabilitats pels danys de l'aturada

La Federació Empresarial d’Auto-transport de Tarragona preveu quantificar els danys econòmics i reunir-se amb altres patronals per prendre una decisió

Actualitzada 28/02/2018 a les 21:34

Retards de 20 minuts a l’AVE

D’una banda, milers de camions aturats a les carreteres i àrees de serveis durant 24 hores. De l’altra, estanteries de supermercats gairebé buides. Aquesta era la situació que es donava ahir al matí arreu de Catalunya arran de la mesura inèdita aplicada pel Servei Català de Trànsit davant la previsió de nevades generalitzades que han afectat durant les darreres hores tot el país, una restricció que es va posar en marxa dimarts a les quatre de la tarda i que es va aixecar ahir a partir de les 15 h.L’objectiu era la prevenció, però la mesura ha aixecat fortes crítiques dins del sector fins al punt d’estudiar demanar responsabilitats «per les pèrdues econòmiques i de personal provocades per un discurs de seguretat dut a l’extrem», assegurava ahir a Diari Més el president de la Federació Empresarial d’Auto-transport de la província de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat.Segons la patronal, la mesura ha estat «desproporcionada», provocant «importants danys» a tot el sector i amb una «greu afectació econòmica». Segons Aymat, que titlla la situació viscuda d’«espectacle», s’hauria d’haver donat una «instrucció general» i que s’hagués aplicat en funció de les àrees afectades pel temporal. «Tota la flota ha estat aturada durant gairebé 24 hores, mentre que l’afectació per neu ha estat escassa en molts punts del territori, com és el cas del litoral tarragoní», expressa el president de la FEAT, que també posa l’accent en els transportistes: «Molts s’han trobat que estaven a tan sols 30 minuts de casa i amb una situació climatològica adequada per circular, però per culpa d’aquesta mesura, han estat aturats durant tot un dia sense cap mena de motiu. La gent està molt queixosa».Després d’aquest episodi, la Federació Empresarial d’Auto-transport de la província de Tarragona té previst reunir-se amb el sector i altres patronals per quantificar els danys produïts per aquesta restricció i demanar, de forma unificada, responsabilitats per totes les pèrdues «a qui hagi pres aquesta decisió», afegeix Josep Lluís Aymat.L’associació de fabricants i distribuïdors AECOC també ha titllat la prohibició de circulació de camions de «desproporcionada» i ha mostrat «preocupació» pel seu impacte. En un comunicat, l’associació exposa que comparteix «plenament» l’objectiu del Servei Català de Trànsit de mantenir la seguretat vial, però lamenta que hi ha algunes mesures que no eren necessàries i que, en canvi, estan suposant «importants perjudicis per al sector». A Tarragona, aquest fet es va poder comprovar en molts supermercats, on les estanteries de, sobretot, productes frescos, estaven pràcticament buides. Mentrestant, milers de camions estaven aturats a les carreteres esperant que s’aixequés la restricció. És el cas de l’aparcament de PortAventura, on hi havia parats un total de 1.800 vehicles de gran tonatge, o d’altres punts de la província, com Campredó o l’Aldea. Davant la situació insòlita, equips d’emergència de Creu Roja es van desplaçar fins a aquests punts per subministrar begudes calentes als camioners. Cap a les tres de la tarda, es van aixecar les restriccions a l’AP-7, AP-2 i C-32 i els camions es van posar, de nou, en marxa, amb peatges gratuïts fins les sis de la tarda per tots els afectats.La neu també va produir afectacions a l’AVE. Concretament, ahir al migdia hi havia retards de més de 20 minuts a la línia entre Madrid i Barcelona i també cap a Girona. Segons va indicar Renfe, els trens AVE tenien limitada la velocitat entre Bujaraloz, a l’Aragó, i el Camp de Tarragona a causa del temporal. D’altra banda, i segons va apuntar TMB, la neu i el gel va afectar la mobilitat del bus a la zona alta de Barcelona, amb la suspensió de les línies 102, 118 i 128, mentre que la 185 i la 111 tenien suspesa parts del recorregut. La xarxa de metro, en canvi, va funcionar amb normalitat. Pel que fa a Rodalies, es van produir retards puntuals a la R3 i R6.