El Joan XXIII utilitza 'custom packs' de material fungible en el 95% d'operacions de cataractes i vitrectomies

Consisteixen en paquets que contenen tot el material d’un sol ús que és necessari per fer un determinat tipus d’intervenció quirúrgica

Actualitzada 01/03/2018 a les 12:29

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona treballa amb paquets de cobertura quirúrgica, és a dir, paquets que només contenen material de paper i bates, des de l’any 2010. Tot i això, el centre sanitari tarragoní també està treballant amb ‘custom packs’, uns paquets a mida de material fungible que contenen tot el material d’un sol ús necessari per fer un determinat tipus d’intervenció quirúrgica. Concretament, el 95% de les intervencions de cataractes i de vitrectomies -despreniment de retina, entre d’altres- es fan aquests paquets, també utilitzats per a intervencions de neurocirurgia com les craneotomies.Aquest sistema permet estalviar molt de temps entre una operació i una altra, reduir la quantitat de residus, disminuir el risc d'infeccions i, fins i tot, el nivell de soroll a dins del quiròfan. També permet estalviar temps i diners. El sistema és especialment útil en les operacions urgents i en aquells quiròfans amb un nombre elevat d’intervencions, permet preparar més ràpidament la sala d'operacions, recollir-la i deixar-la de nou neta per a la següent intervenció i, per tant, poder atendre abans els pacients.Durant l'any 2017 les sales d'operacions dels centres de l'ICS van fer servir més de 35.000 paquets de material a mida preparats directament pels proveïdors, un 13 % més que durant l'any anterior. Aquesta xifra representa una tercera part de totes les operacions de cirurgia major que es fan als hospitals de la institució.La iniciativa s'emmarca dins del model de gestió per processos anomenat Lean Healthcare, que els hospitals de l'ICS estan aplicant als principals processos. Aquest model suposa l'aplicació a l'àmbit sanitari del mètode Lean, que té el seu origen en la indústria automobilística japonesa -a partir del Sistema Toyota de Producció- que es va començar a desenvolupar a mitjans del segle passat. Aquest mètode busca evitar ineficiències en els processos, a partir de la reducció dels temps d'espera, els desplaçaments, els errors, la sobreproducció, la repetició innecessària de tasques i l'emmagatzematge de material, entre d'altres.