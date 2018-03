Barcelona i Tarragona oferiran 11 obres de teatre pel Dia de l'Autor SGAE

El 90% del preu de l’entrada és finançat per la Fundació SGAE i l’espectador es fa càrrec del 10% restant, corresponent al drets d’autor

Actualitzada 01/03/2018 a les 14:55

La Fundació SGAE, en col·laboració amb l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), posa en marxa la quarta edició del Dia de l’Autor SGAE. La iniciativa, que tindrà lloc del 15 al 25 de març amb la voluntat de sumar-se als actes de celebració del Dia Mundial del Teatre, el 27 de març. Per fer-ho possible, la fundació cobreix el 90% del cost de les 1.445 localitats que es posaran a disposició del públic i el 10% restant (que equival al dret d’autor) el pagaran els espectadors. En aquesta edició, hi participaran 10 teatres repartits entre Barcelona i Tarragona, que acolliran 11 obres teatrals i 18 sessions.Segons l’entitat, s’han destinat al voltant de 40.000 euros per tirar endavant el projecte.La configuració i disseny de la proposta de campanya ha estat gestionada per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) que ha col·laborat aquest any per promoure el reconeixement d’autors i obres d’origen català.