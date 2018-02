Més d'una vintena d'afectats denunciaran a Finques Pallaresos

Des de la Plataforma calculen que la immobiliària deu més de 400.000 euros i que la xifra pujarà

Actualitzada 27/02/2018 a les 19:40

El tancament de la immobiliària Finques Pallaresos ja compta amb una vintena d’afectats que asseguren sentir-se «estafats». Tots ells denunciaran a l’empresa per la via penal. En la majoria dels casos, la immobiliària havia promès als clients que aconseguirien una hipoteca per pagar el pis pel qual s’havien interessat. Segons relaten, «Finques Pallaresos ens deia que parlava amb un banc i ens aconseguia la hipoteca». Abans de rebre-la, però, havien de fer un pagament d’entre 10.000 i 20.000 euros a l’empresa per les «despeses notarials», segons indicava una de les persones afectades. La hipoteca no ha arribat mai, com tampoc la quantitat abonada a Finques Pallaresos.«Vam anar amb els ulls tancats i vam confiar en la immobiliària, i ara ens ha estafat». Eren les paraules de Duvan Zuleta, a qui havien promès una hipoteca per pagar un pis al passeig de l’Estació de Valls. Zuleta va pagar a Finques Pallaresos 10.000 euros abans que el banc taxés el pis. «Me’l venien per 163.000 euros i el banc el va taxar en 150.000 euros. Vaig demanar una rebaixa i no me la van fer. En veure això, el banc va aturar la hipoteca», detallava. Després, es va dirigir a les finques amb l’objectiu de rebre la quantitat abonada anteriorment. Però aquesta, mai es va retornar. «Fa sis mesos que intento que m’ho tornin, però no ens fan cas», deia.Un fet semblant és el que li va passar a la Nora Djeradli. L’agost de 2017, va transferir 10.000 euros a Finques Pallaresos per fer front a les «despeses notarials» que li reclamava la immobiliària. A Djeradli també li havien promès una hipoteca per poder fer front a la compra del pis. Però tal com ha passat amb la resta de casos, el préstec no es va formalitzar mai. Djeradli volia comprar un pis al carrer Ramon y Cajal de Tarragona, on havia d’anar a viure amb les seves filles. Des d’aleshores, té molts problemes per arribar a final de mes i episodis d’estrès. «Se m’està caient el cabell i tinc depressió», lamentava l’afectada.Només aquesta setmana, la plataforma d’afectats ha sumat tres persones més. És per aquest motiu que creuen que la xifra que deu la immobiliària, d’uns 400.000 euros, creixerà properament. Segons informen els afectats, l’empresa també té deutes amb els seus treballadors i proveïdors.