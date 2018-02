La URV, entre les 450 millors universitats del món en Química, segons el QS

L'entitat inclou per primera vegada la URV en posició 401 de 450 d'arreu del món en la classificació de Química

La Universitat Rovira i Virgili (URV) s'ha situat, per primera vegada, entre les 450 millors universitats del món en Química, segons el QS World University Rànquings by Subject, segons informa la universitat tarraconense.El QS World University Rànquings by Subject analitza 48 disciplines i, per primera vegada, inclou la URV, en la posició 401 de 450 d'arreu del món en la classificació de Química.El rànquing del 2018 estableix el rendiment de cada universitat en cinc àrees de coneixement: Arts i Humanitats, Enginyeria i Tecnologia, Ciències de la Salut i Medicina, Ciències Naturals i Ciències Socials.Per fer la classificació s'han usat quatre indicadors, dos dels quals són enquestes globals a acadèmics i ocupadors que avaluen la reputació internacional de les institucions.Els altres dos indicadors mesuren l'impacte de la investigació a través de les cites que reben les publicacions de cada centre i l'anomenat índex H, que mesura tant la productivitat com l'impacte del treball publicat per un científic.L'indicador més puntuat de la URV és l'impacte de les seves investigacions a través de les cites.