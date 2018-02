Instrueixen diligències a un dels conductors de l'accident a Via Augusta per conduir begut

Dos cotxes van topar en aquest carrer tarragoní tot causant dos ferits lleus

Actualitzada 28/02/2018 a les 11:44

La Guàrdia Urbana de Tarragona va instruir diligències a un dels conductors implicats en l’accident que es va produir ahir dimarts a la Via Augusta per conduir begut i estar implicat en un sinistre.L’accident es va produir a tres quarts de vuit del vespre, a l’alçada del número 42 d’aquesta via. En el sinistre s’hi van veure implicats dos turismes i dues persones van resultar ferides lleus. El trànsit va estar tallat prop d’una hora fins que es van retirar els vehicles.