Espai Tecletes, un lloc per divertir-se en família

Es presenta la programació, plena d'activitats pensades per a famílies amb nens

Actualitzada 28/02/2018 a les 18:28

L’Associació Tecletes de Tarragona ha presentat la programació de l’Espai Tecletes, un plegat d’activitats adreçades a famílies amb nens que pretén ser «una trobada intergeneracional per compartir vivències i complicitats», i que se celebren un dilluns de cada mes a l’Espai Elysian de Tarragona, al carrer Sant Francesc, 20.La primera activitat està programada per al pròxim 5 de març, i consta d’un programa doble: Ning nong: les primeres cançons (recomanat per a nadons d’entre 0 i 2 anys), i Juguem al Dixit, el joc de les frases surrealistes (recomanat per a nens/es de més de 3 anys). El 9 d’abril els més petits podran gaudir de La panera dels tresors (recomanat per a nadons d’entre 0 i 2 anys), mentre que els nens i nenes de més de tres anys podran participar al Taller d’ArKidectura: la ciutat de cartró. El dia 7 maig l’Espai Tecletes acollirà l’activitat Keep calm: tarda de massatges en família (per a totes les edats). El programa es clourà l’11 de juny amb El Petit príncep: l’essencial és invisible als ulls (per a totes les edats). Totes les accions es faran en horari de 17.30h a 19h, i són gratuïtes per a les famílies sòcies. Els no socis hi poden participar pagant 3€ per família, tot i que s’hi pot anar un primer dia de manera gratuïta.Tecletes és una associació de famílies de Tarragona i voltants que tenen en comú la reivindicació de l’oci en família així com l’ús lúdic de l’espai públic. Aquest any l’entitat celebra el 10è aniversari, i per aquest motiu obsequiaran aMés informació a www.tecletes.org