Els mítics entrepans de Casa Boada, protagonista d'un programa de TVE

'Aquí la Tierra' va dedicar un dels seus episodis a l''Art dels entrepans', en el qual va sortir el bar tarragoní

Actualitzada 28/02/2018 a les 16:01

Els mítics entrepans de Casa Boada van ser els protagonistes del programa 'Aquí la Tierra' de La 1 de Televisió Española. Aquest programa va dedicar un dels seus episodis a l''Art de fer entrepans', en el qual es va mostrar l'amo del bar tarragoní, Eduard Boada, fent alguns dels seus entrepans més famosos.Casa Boada va obrir les seves portes fa 70 anys. L'encarregat actualment de tirar endavant el negoci i seguint fent els entrepans més famosos d'aquest bar és Eduard Boada, qui segueix l'ofici que també va fer el seu pare. Boada explica a càmera el secret dels seus entrepans: «hi has de posar l'ànima i jo també penso que s'hi ha de posar la música, perquè si tots escoltessim música hi hauria un món millor».El tarragoní ha dedicat tota la seva vida a fer els entrepans més emblemàtics de la ciutat. Boada mostra a càmera, per exemple, com elabora un dels entrepans més antics del local, el qual porta sobrasada, formatge, tomàquet, orengue, i olives negres. «És com una pizza», afirma el propietari. També fa una demostració de com elabora un entrepà campestre de llonganissa de muntanya i bolets o bé un dels entrepans més famosos del local: l'entrepà de truita de patates xip.Boada sap del cert l'hora d'obertura del bar, a les 8 del matí, però l'hora de tancar és incerta: quan s'acaba el pa. I els tarragonins esperen gaudir dels seus entrepants per molts anys més.