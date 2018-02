El seu destí és Saragossa, on realitzaran un ensinistrament

Unos 1.100 militares, con 230 vehículos de ruedas y 24 vehículos de cadena, participarán en #Zaragoza en ejercicios específicos de instrucción y adiestramiento que, por razones de espacio y seguridad, no se pueden realizar en la plaza de Ceuta pic.twitter.com/P6I35slSUK — Ministerio Defensa (@Defensagob) 28 de febrero de 2018

La CUP, en contra

Al voltant de 1.100 militars, amb 230 vehicles de rodes i 24 de cadena prendran part, a Saragossa, en exercicis d'instrucció i d'ensinistrament.En aquest vídeo es poden veure en acció alguns dels vehicles en el seu pas per Tarragona.Tots ells han sortit de Ceuta i han fet aturada a Tarragona, des d'on marxen cap al Centre Nacional d'Ensinistrament de San Gregorio.El motiu de fer aquestes proves tan lluny de Ceuta és per manca d'espai i per raons de seguretat, segons detalla el Ministeri de Defensa.La CUP ha rebutjat la presència de militars al Port i, mitjançant un comunicat, ha demanat «a l'Ajuntament que no col·labori amb el desembarcament».«Rebutgem el pas d'aquestes tropes militars pel nostre terme municipal i reiterem el reiterat compromís de la ciutadania tarragonina amb la pau i amb el desarmament», resa el comunicat.