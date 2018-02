El sector turístic de Tarragona, indignat i preocupat per «la manca d'inversions» del govern espanyol

La FEHT demana una reunió amb el subdelegat Jordi Sierra per exigir-li solucions a les mancances del territori

Actualitzada 28/02/2018 a les 16:20

La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) ha fet pública aquest dimecres «l’enorme preocupació i intranquil·litat del sector turístic davant la recurrent manca d’inversions» a la demarcació. L’entitat s’ha queixat de la manca de materialització i d’avenços en les «promeses» sobre el sector ferroviari. La FEHT ha reaccionat així a l’anunci del Ministeri de Foment de convertir l’Aeroport Girona-Costa Brava en la quarta pista del Prat i de construir un nou baixador del TAV a Vilobí d’Onyar per donar servei a aquesta infraestructura. Davant d’aquest escenari, els empresaris tarragonins defensen la construcció de l’Estació Intermodal al sud de l’Aeroport de Reus. La FEHT ja ha demanat una reunió amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, per abordar les seves reivindicacions.El sector turístic defensa que l’Aeroport de Reus ha de ser l’autèntic ‘hub’ de comunicacions i transports de la Costa Daurada, de tota la demarcació i, també, un dels principals de Catalunya.En un comunicat, la FEHT ha recordat que el sector privat ha invertit més de 200 MEUR en els darrers dos anys per millorar els allotjaments turístics i els serveis que s’ofereixen. Aquesta inversió, argumenten, ha permès el rècord de 22 milions de pernoctacions durant el 2017, per la qual cosa la FEHT demana que les administracions inverteixin al territori perquè el sector turístic «continuï sent un motor econòmic, laboral i social» a la zona.Constantment, ha lamentat la FEHT, «hi ha dubtes» en el territori sobre quin model ferroviari s’implantarà. «Aquesta incertesa i indefinició no ajuda a la captació d’inversions privades exteriors», ha advertit la federació, qui també ha recordat la manca de solucions per a l’N-340 o la paralització de l’autovia A-27.Segons el gremi, el sector turístic no aconseguirà atraure i fidelitzar visitants «només amb el treball i inversió del sector privat», per la qual cosa ha reclamat «la implicació del sector públic amb inversions i estabilitat». «Cal molt d’esforç i treball per captar un mercat i costa molt poc perdre’l», ha il·lustrat la FEHT.Per aquest motiu, el president de la FEHT, Eduard Farriol, ha sol·licitat una reunió amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra, per posar sobre la taula les «preocupacions i inquietuds» del sector i, sobretot, «per conèixer de primera mà quines solucions s’activaran».