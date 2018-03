La querella presentada per la CUP els acusa de delictes de prevaricació, tràfic d'infliuències i contra l'ordenació del territori i l'urbanisme

Actualitzada 28/02/2018 a les 19:29

El regidor del PSC Josep Maria Milà i el promotor immobiliari José Luís García ja tenen data per presentar-se al Jutjat número 1, per declarar com a investigats per un assumpte relacionat amb el projecte constructiu de la Budellera. Serà el pròxim 4 d’abril. Aquest és el resultat de la querella criminal que va presentar en el seu dia el grup municipal de la CUP i que el jutge ha admès a tràmit.L’advocada que representa a aquesta formació política, Montse Aumatell, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa que la querella criminal planteja presumptes delictes de «prevaricació, tràfic d’influències i contra l’ordenació del territori i l’urbanisme». Aumatell va dir que «no sabem quina vinculació segueix tenint Milà amb el seu despatx o si està jubilat, fet que ha d’investigar el jutge, però sí que el projecte es va redactar quan ell dirigia el despatx d’arquitectes que el va fer». L’advocada va afirmar que «la vinculació de Milà amb García no és nova, ve de lluny, perquè ja col·laboraven en el projecte de Terres Cavades».Aumatell apuntava que, «durant la instrucció, s’haurà d’investigar la participació de José Luís García», i va matisar que «la querella no es planteja en funció del projecte de la Budellera, sinó de la intervenció en el mateix de Milà i García». Aumatell va indicar que «Milà va ser un dels principals redactors del projecte, abans de ser nomenat regidor de l’Ajuntament, i el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment».El regidor de la CUP, Jordi Martí, explicava que «Milà era persona activa al despatx d’arquitectura que feia el projecte i, un cop nomenat regidor, s’hauria d’haver abstingut de votar l’aprovació inicial, cosa que no va fer». Martí remarcava que «els regidors hem de presentar un document on s’han de fer paleses possibles incompatibilitats, i Milà va dir que no en tenia cap». No va ser fins després d’aprovar inicialment el projecte que el regidor socialista no intervé quan s’ha de votar algun punt relacionat amb el PPU-24 de la Budellera.L’edil de la CUP va afirmar que «és irònic que un cas d’incompatibilitat que s’hauria pogut veure des del primer moment no va ser detectat pel secretari general de l’Ajuntament, i sí en casos com el de Laia Estrada», a qui l’equip de Govern vol fer fora del consistori com a conseqüència de la sentència inculpatòria del cas Bershka.Per la seva banda, la regidora Laia Estrada manifestava que «sempre hem dit que a la CUP ens interessa el bé comú, no els interessos personals, i des del primer moment van dir que no estàvem d’acord amb el projecte de la Budellera, però la querella no la van posar per una qüestió política». Estrada apuntava que «fa un any ja van dir que combatríem el projecte i ho hem fet presentant mocions i preguntes al ple, informant la gent i, també, a partir de l’eina judicial» i, en cap cas, hi ha «ànim de revenja».La querella, segons han explicat des de la CUP, va a ser admesa a tràmit el dia 22 de febrer «i ja s’ha fet l’ingrés de la fiança de 2.000€». En relació a aquesta fiança, Laia Estrada explicava que estudiaran «realitzar un Verkami per fer front als costos judicials». I afegia que si la formació es personava, «és perquè la fiscalia només actua d’ofici en casos contra l’independentisme i els moviments socials».