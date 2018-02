Detingut un home de 73 anys per maltractaments a la seva dona a Tarragona

La víctima va assegurar que el seu marit la va tirar a terra i la va amenaçar amb fer-la fora de casa, fets que el detingut ha reconegut

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut, la matinada d’aquest dimecres 28 de febrer, un home de 73 anys per maltractament en l’àmbit de la llar. Concretament, l’individu ha estat arrestat per maltractar la seva dona, fets que han estat reconeguts per ell mateix.Els fets es remunten a ahir dimarts a les 10 de la nit, quan dues patrulles van desplaçar-se a un domicili de la plaça de la Generalitat per un avís que alertava d’un possible episodi de violència de gènere.A l'interior, els agents van trobar-se una dona en estat alterat. Ja més tranquil·la, va explicar que havia patit una discussió amb la seva parella, fins al punt que l’havia tirat a terra i l’havia amenaçada de fer-la fora de casa. La parella de la dona va reconèixer els fets, indicant que va actuar amb la intenció d'espantar-la i que tingués por.L'home va ser detingut per un presumpte delicte de violència de gènere en l'àmbit de la llar després que la dona presentés denúncia a la comissaria de la Guàrdia Urbana.