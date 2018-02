Detinguda una dona per robar dos mòbils a una vianant prop del mercadet de Bonavista

La víctima del furt es va adonar que algú li havia robat els aparells i va córrer darrera la presumpta autora del robatori fins a enxampar-la

La Guàrdia Urbana va detenir, el passat diumenge al migdia, una dona de 53 anys per un delicte de furt. Concretament, la arrestada va robar dos mòbils que una vianant portava a la butxaca mentre passejava a prop del mercadet de Bonavista.Una patrulla estava realitzant una intervenció de gènere per venda ambulant sense autorització al mercadet de Bonavista quan es va produir un petit aldarull. Una dona demanava la presència de la policia mentre subjectava una altra senyora.La dona que va demanar la presència dels agents va explicar que mentre passejava amb la seva família es va adonar que no tenia els dos telèfons mòbils que duia a la butxaca de l’abric. Llavors, un vianant se li va apropar per dir-li que una altra persona li acabava de robar algun objecte. La víctima del furt va córrer per enxampar una altra dona que, efectivament, portava els dos telèfons a les mans.La senyora que duia els telèfons va explicar que s’havia trobat els aparells al terra, però la denunciant va poder acreditar que els telèfons eren de la seva propietat. Per aquest motiu, els agents de la Guàrdia Urbana van detenir a la dona com a presumpta autora d’un delicte de furt.