Adjudicada la darrera fase del Palau d'Esports dels Jocs Mediterranis de Tarragona

Els treballs tenen un pressupost de 2,15 MEUR a càrrec de la Generalitat

Actualitzada 28/02/2018 a les 19:48

Infraestructures.cat ha adjudicat l’execució de les obres de la quarta i definitiva fase del Palau d’Esports Catalunya, a l’Anella Mediterrània de Tarragona. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Cobra i, segons ha informat la Generalitat, el pavelló poliesportiu ubicat al barri de Campclar estarà llest abans que s’iniciïn els XVIII Jocs Mediterranis, el proper 22 de juny. Amb un pressupost de 2,15 MEUR, les obres inclouen les instal·lacions específiques com ara climatització, enllumenat, marcadors electrònics, vestidors, senyalística, sales polivalents i la pista central. Aquests treballs posaran punt i final a la construcció d’un equipament impulsat per la Secretaria General de l’Esport que haurà suposat una inversió de més de 17 MEUR per part de la Generalitat de Catalunya.A més, la Secretaria General de l’Esport ja va acordar amb l’Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona deixar equipat el Palau amb el parquet i les grades supletòries necessàries per a la celebració dels Jocs Mediterranis. L’equipament permetrà a la instal·lació acollir durant els Jocs fins a 5.000 persones i comptar amb una superfície de joc que possibiliti fins a tres pistes simultànies en paral·lel.