Veïns del carrer Riu Siurana demanen mesures per evitar accidents de cotxes

L’Ajuntament va retirar un pas elevat que hi havia, amb motiu de la Volta Ciclista a Espanya

Actualitzada 26/02/2018 a les 20:27

L’accident d’un cotxe al carrer Riu Siurana, ocorregut el passat divendres cap a les 11 hores del matí, ha tornat a posar sobre avís un veí que resideix en aquest indret del barri de Campclar i que reclama, des de fa temps, la reposició d’un element a la calçada perquè els vehicles redueixin la velocitat, després que l’Ajuntament retirés un pas elevat de formigó que hi havia, amb motiu del final d’etapa de la Volta Ciclista a Espanya a l’Anella Mediterrània, el 22 d’agost de l’any passat.En el seu dia i, després de la demanda feta pels veïns del carrer Riu Siurana, l’Ajuntament ja va informar que no refaria el pas de vianants de ressalt que va construir feia sis anys, perquè «la zona es veurà afectada per les obres d’urbanització del PPU-10 –el Pla Parcial d’Ikea– i els tècnics municipals estimen que aquest pas de vianants en concret haurà d’anar amb semàfors», així com altres existents al barri.El veí Rafael Orellana va manifestar ahir a aquesta redacció que «no volem que es torni a posar un pas elevat de formigó com el que hi havia, però sí demanem la col·locació d’algun element, com un basat en un sistema de gomes que es podria treure fàcilment si fos necessari, per obligar els vehicles a reduir la velocitat». Orellana va dir que «algun dia haurem de lamentar un accident important», i va recordar que en moltes ocasions «he de creuar el pas de vianants molt ràpid a causa dels vehicles que circulen a una velocitat altra». En aquest context, va explicar que «en una ocasió vaig haver de deixar la bossa de la brossa en mig del carrer i fugir corrents per evitar que m’atropellessin».Orellana va relatar com es va produir l’accident de la setmana passada. «Un cotxe venia molt de pressa i, en arribar al revolt, va topar amb un tros d’asfalt aixecat a causa de les arrels dels arbres de la vorera i va anar a xocar amb un altre cotxe que estava aparcat en el costat contrari, on es troba l’Institut Gaudí de la Construcció». El veí va explicar que «hi ha un revolt molt tancat que genera angles morts, fins al punt que els vehicles que hi circulen no veuen si hi ha cotxes aparcats a la zona recta, situació que suposa un risc». Orellana va insistir a dir que «el que demanem a l’Ajuntament es que posi una solució per evitar que algun dia passi alguna cosa important, com quelcom element provisional, que sigui fàcil de treure si, per exemple, torna a organitzar una prova ciclista com la de l’agost de l’any passat».