«Vaig a buscar la filla a Pere Martell per por a què entri sola al Serrallo»

Alguns veïns no deixen passar els fills pel carrer Sant Andreu, on hi ha ocupes, per la inseguretat que s’ha instal·lat al barri

Actualitzada 26/02/2018 a les 21:30

Moció municipal

«Vivim amb por». Aquesta frase se sent cada cop amb més força al Serrallo. L’ocupació d’habitatges, la venda de drogues i les picabaralles que sovint es produeixen als carrers del barri, amb presència d’armes blanques inclosa, han generat una inseguretat creixent que s’ha convertit en el comentari més habitual entre els veïns. «Tenim la sensació de no poder fer res amb tranquil·litat, fins i tot un fet tan senzill com baixar a passejar el gos», va dir ahir un veí del carrer Espinac, qui va afegir que «quan ve una ambulància al barri, els nens petits ho relacionen amb el fet que hagi passat alguna cosa greu». «Tinc prohibit a la meva filla que passi pel carrer Sant Andreu –el focus major d’inseguretat– i la faig sortir del barri pel passeig», va dir, per apuntar que, «de fet, això ho fan gairebé tots els pares».Tot i la situació que viu el barri des de fa temps, que ha portat a l’associació de veïns a recollir més d’un miler de signatures, el secretari de l’entitat, Justo Velilla, va comentar que la presència de forces de seguretat «és habitual, fan el seu treball i estem contents per la feina que duen a terme». Per la seva banda, la tresorera, Ingrid Martínez, va apuntar que «la policia té les mans lligades i el problema per solucionar la situació d’inseguretat es troba més amunt». Segons la seva opinió, «s’hauria de revisar la llei per poder fer fora aquells ocupes de pisos que són molestos».L’associació estima que al barri hi ha prop de vint-i-cinc habitatges ocupats, dels quals una dotzena es concentren en el número 2 del carrer Sant Andreu i molts són propietat d’entitats bancàries, «que haurien de posar denúncies i fer alguna cosa», va comentar la tresorera.Una veïna va explicar a aquesta redacció que, «per culpa dels ocupes, no podem fer una vida normal», i va relatar l’agressió de què va ser objecte una persona de vuitanta anys quan es trobava a casa seva, fet que va ser denunciat davant el jutjat. Un cas que informa de la situació d’inseguretat que viu el barri el va descriure una mare. «A la meva filla la vaig a buscar a la benzinera –al carrer Pere Martell–, perquè no vull que entri sola al Serrallo, un barri sense llei, sobretot a la nit».Els representants de l’associació de veïns van remarcar que les molèsties resultants del comportament de determinades persones que resideixen al Serrallo, especialment les que ocupen pisos i les que es dediquen a traficar amb drogues, incideixen de manera negativa en les persones, però també en negocis. «Hi ha restaurants que, al matí, es troben els vidres trencats, i tampoc és agradable per als clients veure que a l’exterior, al carrer, s’està produint una baralla», va dir Velilla. El secretari de l’associació va recordar que «fa anys es va viure una situació similar a la Part Alta, i ara aquest barri està molt bé i té molta vida. Volem que passi el mateix al Serrallo, una zona on hi ha moltes entitats i es fan moltes activitats culturals, que podria estar molt bé».Una veïna del carrer Sant Andreu fa quatre anys que comparteix edifici amb ocupes. «Vius amb por i hi ha moments en què la inseguretat s’apodera de la zona». Aquesta situació arriba a l’extrem que «aprofito per sortir de casa quan no sento cap soroll». «Per culpa dels ocupes, no puc fer una vida normal», va subratllar aquesta veïna que somia amb que la situació variï com més aviat millor.El ple de l’Ajuntament, celebrat ahir, va aprovar per unanimitat una moció en la qual es va abordar la problemàtica en la qual està immers el Serrallo. Velilla va informar al respecte que, aquesta, va ser fruit «d’una taula rodona que vam mantenir amb els partits de l’oposició, a petició d’ells, i a la que també estaven convidats el PSC i el PP, que van excusar la seva assistència». L’associació de veïns demana la realització d’un pla integral urbanístic per acabar amb velles reivindicacions, com el soterrament del cablejat, i d’altres noves com «fer per vianants els carrers interiors del barri, amb la qual cosa tindrien una nova vida, ja que les persones que ens visiten no passen del passeig». En aquest punt, Martínez va comentar que «el dissabte de la passada setmana van venir els Bombers per sufocar el foc que es va originar perquè va petar el cablejat elèctric».La reforma urbanística del barri «és necessària», va apuntar Velilla, qui va agrair «l’esforç que fa el Port, però no tot ha de recaure en ell». «L’Ajuntament hauria d’aprofitar més el potencial que té el Serrallo i no permetre que un cinc per cent de les persones que hi viuen contaminin a la resta del barri». El secretari de l’associació va afirmar que «no veiem una solució a curt termini, però si en un futur si s’executa un pla integral de millores». «Els veïns volen mobilitzar-se, volen fer coses, però nosaltres pensem que s’han d’anar obrint portes, no tancar-les», va remarcar.