Una fruiteria de Tarragona rep un anònim amenaçant de boicot si no treu el llaç groc

La carta l'ha feta pública a través del seu Twitter el candidat de Junts per Catalunya, Pere Grau

Actualitzada 27/02/2018 a les 18:47

Mireu què ha rebut el meu fruiter! pic.twitter.com/olh0GiWXlt — Pere Grau Valls (@PereGrauV) 27 de febrer de 2018

L'advocat Pere Grau, candidat a la llista per Tarragona de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D, ha fet públic aquest dimarts a través del seu compte de Twitter l'amenaça anònima rebuda per un comerciant de Tarragona per mostrar un llaç groc al seu establiment.L'establiment, la fruiteria Ton del carrer Florenci Vives de Tarragona, ha rebut l'anònim en una carta que duu mata-segells de Barcelona. L'escrit explica que són unes veïnes del barri que deixaran de comprar si no treu un llaç groc de la botiga.La nota, escrita en castellà, explica que «siempre compramos en su tienda, y nos está bombardeando con su lazo amarillo». La nota li recorda al propietari que, «su negocio es para vender y no para dar a entender sus sentimientos a todas las que compramos». I conclou que, «si no quita el lazo hemos decidido no volver a comprarle».