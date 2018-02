Tarragona ja disposa d'un protocol de prevenció de la mutilació genital femenina

Els professionals dels diferents serveis es coordinen per prevenir, atendre i protegir les dones i nenes

La ciutat de Tarragona ja compta amb un protocol per prevenir de la mutilació genital femenina, elaborat per la Taula Local. Aquesta guia va adreçada a professionals dels àmbits socials, sanitaris, de l’educació i dels cossos de seguretat de Tarragona i compta amb informació concreta de les directrius a seguir per poder detectar i intervenir adequadament en aquestes situacions i evitar nous casos. L’objectiu de la guia és l’atenció i protecció a les dones i nenes i la salvaguarda dels seus drets fonamentals.La mutilació genital femenina és una de les formes més aberrants de violència de gènere, una violació dels drets humans i un atemptat clar a la salut i als drets reproductius de les dones. La seva pràctica en alguns països africans reflecteix una desigualtat de gènere i constitueix una forma extrema de discriminació de les dones. És practicada majoritàriament en menors i és també una viola­ció dels drets de l’infant. Per aplicar-la, s’addueixen motius espirituals o religiosos, socials, higiene, estètica i psicosexuals.La Taula local ha estat impulsada per l’Ajuntament de Tarragona i està formada per representats de serveis socials, centres educatius, llars d’infants municipals, pediatria de l’àmbit sanitari, de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, treballadors socials dels centres sanitaris, tècnics d’immigració, de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte i dels cossos de seguretat.