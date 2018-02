La URV vol augmentar el nombre de dones que estudien Enginyeria

Actualment només un 20% de l'alumnat d'aquests estudis tècnics a la universitat tarragonina és femení

El baix nombre de dones que cursen estudis d'Enginyeria, un 20 per cent de l'alumnat, va decidir la Universitat Rovira i Virgili a organitzar el Girls' Day, amb l'objectiu d'apropar a noies de tercer d'ESO a aquest món. Aquest dimarts, un centenar d'alumnes de deu centres educatius de les comarques de Tarragona van participar d'una jornada informativa celebrada al campus de Sescelades. L'experiència, que ha arribat a la setena edició, cobrirà una segona fase el 20 de març, en la que també hi participaran prop de cent estudiants. En la jornada d'ahir, les alumnes van participar en tallers de telecomunicacions, biomèdica, impressió 3D, química, agroalimentària i informàtica. En el d'impressió 3D, van fer una pràctica consistent en dissenyar una esfera i un bolígraf a partir de superfícies planes. La professora va explicar que per crear un bolígraf s'han de dissenyar moltes peces i, després, llimar-les perquè totes puguin encaixar. Les estudiants van rebre un dossier amb informació relativa a la creació d'objectes a partir de l'aplicació de la impressió 3D.