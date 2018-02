El rescaten abans de caure per un terraplè a Tarragona

El conductor ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia

Actualitzada 27/02/2018 a les 20:20

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís aquesta tarda, a les 18.07 hores, per un ciclomotor de quatre rodes que estava a punt de caure per un terraplè prop de la sortida d'urgències de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.Els sanitaris han arribat a temps per treure el conductor, que ha estat atès per diverses ferides a la cara. Finalment, el vehicle no s'ha precipitat i l'han pogut retirar a temps.S'estan investigant les causes dels fets, mentre que a la prova d'alcoholèmia el conductor ha donat positiu. Al lloc dels fets, s'han mobilitzat tres dotacions, tot i que, finalment només ha anat una.