Un dels conductors s'ha distret i ha envaït el carril contrari

Actualitzada 27/02/2018 a les 20:30

Aquesta tarda, al voltant de les 20 hores, s'ha produït una topada frontal entre dos cotxes a la Via Augusta de Tarragona.El xoc ha tingut lloc a l'alçada de l'Escola Bressol Baobab i segons els agents de la Guàrdia Urbana, un dels conductors s'hauria distret, per la qual cosa ha envaït el carril contrari provocant la col·lisió.Com a conseqüència de l'accident, els conductors han resultat ferits llei i no han hagut de ser traslladats a cap centre sanitari.