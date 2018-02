Dos bucs militars arribaran aquest dimecres al Port de Tarragona

Diverses Unitats de la Comandància General de Ceuta es desplaçaran des de Tarragona fins a Saragossa en trànsit rodat per fer un exercici programat d’Instrucció i Ensinistrament

El Port de Tarragona rebrà, demà dimecres 28 de febrer, els dos bucs militars ‘Martín Posadillo’ i ‘Camino Español’. Aquests vaixells traslladaran diverses Unitats de la Comandància General de Ceuta que es desplaçaran des de Tarragona fins a Saragossa per trànsit rodat per realitzar exercicis d’Instrucció i Ensinistrament programats al Centre de Ensinistrament de San Gregorio. L’estada serà de l’1 al 9 de març, per la qual cosa està previst que els militars tornin a embarcar al port el 10 de març per tornar a Ceuta.Les Unitats tenen previst arribar al port tarragoní al matí, quan els rebrà la Unitat de Terminal (UTER) del Grup de Suport a la Projecció (GAPRO) que pertany a l’Agrupació de Transport (AGTP) de la Brigada Logística, el qual gestionarà i coordinarà el desembarcament del material i els vehicles de les diverses Unitats pel seu trasllat. En conjunt es traslladaran a Saragossa uns 1.100 militars amb 230 vehicles rodes que es desplaçaran per carretera i 24 vehicles cadena que viatjaran en ferrocarril.A causa de la gran quantitat de vehicles i material implicat en el moviment per carretera, es dividirà el convoi en diverses escales de marxa que comptaran amb el suport de la Guàrdia Urbana de Tarragona, la Guàrdia Civil de la 7ª Zona i dels Mossos d’Esquadra.