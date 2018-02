Condemnat a pagar una multa el mosso que va ferir un menor de 13 anys amb un cop de porra a Tarragona

Les parts han arribat a un acord de conformitat i han evitat la celebració del judici

Actualitzada 27/02/2018 a les 14:57

El caporal dels Mossos d’Esquadra acusat de colpejar un nen de 13 anys amb la porra a Tarragona, durant la vaga general del 2012, ha acceptat una pena de dos mesos de presó -substituïble per una multa de 4 euros diaris- per un delicte de lesions per imprudència. Les parts han arribat a un acord de conformitat i han evitat la celebració del judici aquest dimarts a l’Audiència de Tarragona. La sentència, que ja és ferma, reconeix els atenuants de dilacions indegudes i de reparació del dany, atès que la Generalitat ja ha consignat els diners de la indemnització per import de 1329,81 euros. El mosso també haurà d’assumir les costes processals, incloses les de l’acusació particular. Mig centenar de persones s’han concentrat a les portes de l’edifici judicial per fer costat al menor i a la seva família, i per exigir que s’acabi amb «la impunitat policial».Entre les nou i dos quarts de deu del matí, els manifestants han exhibit pancartes i cartells reivindicatius en el marc de la campanya Ni al cap ni enlloc, que demana el suport de col·lectius i institucions per acabar amb «la impunitat policial». A les portes de l’Audiència, la mare del noi ferit, Lorda Marauri, ha demanat «una revisió de les actuacions abusives per part dels cossos policials» i que lesions com les que va patir el seu fill Magí -que actualment té 19 anys-, «mai més li passin a ningú».La vista no s’ha acabat celebrant després que la defensa del mosso, l’advocat de l’acusació particular i la fiscalia hagin arribat a un acord de conformitat. Les parts han pactat que el caporal sigui condemnat per un delicte de lesions per imprudència a dos mesos de presó, que són substituïbles per una multa de 240 euros, i al pagament de les coses judicials. El tribunal ha accedit a què l’agent pugui fraccionar els pagaments en tres mensualitats.Inicialment, l’advocat de l’acusació particular sostenia que els fets són constitutius d’un delicte de lesions pel qual reclamava una pena d’entre dos i tres anys de presó -en funció de si s’accepta l’ús d’armes amb mètodes o formes perilloses-, la inhabilitació de l’agent durant el temps de condemna i el pagament de 1.329 euros. Per la seva banda, la fiscalia va considerar que els fets constituirien una falta de lesions imprudents, però com que aquesta infracció va quedar despenalitzada en la reforma del Codi Penal, tan sols demanava que l’agent pagués una indemnització de 500 euros al jove.Els fets es remunten al 14 de novembre del 2012 quan Magí Castro, de 13 anys, participava en una manifestació amb la seva mare en el marc de la vaga general. A l’alçada de la plaça Generalitat els mossos van carregar i un caporal que perseguia un manifestant el va colpejar amb la porra al cap. La imatge del menor sagnant va marcar la jornada de vaga.