Senyals de prohibit aparcar per obres mes i mig després de fer-les

N'hi ha nou, posades per l’empresa que va instal·lar fanals al carrer Guad el Jelú

Actualitzada 26/02/2018 a les 09:48

Fa més d’un mes que l’empresa responsable de l’enllumenat públic de Tarragona va procedir a la instal·lació de nous fanals al carrer Guad el Jelú. Dies abans, es van col·locar un mínim de nou senyals al llarg de tot el carrer, indicant que, a causa de les obres, estava prohibit l’aparcament de vehicles. Les obres van finalitzar fa un més i mig, i els senyals –n’hi ha nou– segueixen al seu lloc. La presència dels senyals no només suposa una molèstia visual per als veïns i les persones que transiten per Guad el Jelú, sinó que poden portar a equívoc a aquells conductors que no estan familiaritzats amb aquest carrer que uneix l’avinguda d’Andorra amb la Rambla President Companys, si pensen que encara està vigent la prohibició. Els nous fanals estan col·locats a la vorera. Fins ara, els únics punts de llum del carrer estaven situats en una zona privada que es correspon amb la Casa Bloc.