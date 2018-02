La 6a Fira Minicrafts busca artesans que exposin les seves creacions

Les persones que hi vulguin participar posant un estand poden presentar la seva candidatura fins el 12 de març

Actualitzada 26/02/2018 a les 09:25

La Fira Minicrafts de Tarragona ha obert una convocatòria per seleccionar els participants de la sisena edició d’aquest mercat de coses boniques i originals. Un any més, l’esdeveniment tindrà lloc el primer cap de setmana de juny –del dia 1 al dia 3- per donar la benvinguda al Festival Minipop. Els expositors se situaran al tram final de la Rambla Nova, tocant al balcó del Mediterrani, on vendran els seus productes artesanals.Les persones interessades poden presentar les seves candidatures fins el 12 de març. La crida està oberta a artesans d’àmbits tan diversos com bijuteria i joies, roba i complements per a petits i grans, bosses de mà, cosmètica i perfumeria, jocs i joguines, ceràmica i terrissa, papereria, productes ornamentals, productes alimentaris o material de DIY, entre d’altres.Els expositors participants els triarà l’organització, qui donarà a conèixer el veredicte el 23 de març.Es valorarà especialment que els productes siguin fets artesanalment i que, fins i tot, es puguin estar elaborant durant la celebració de l’esdeveniment perquè el públic pugui comprovar com es fan. La fira tindrà un màxim de 24 estands amb la possibilitat de ser compartits.La Fira Minicrafts treballarà enguany per crear sinèrgies entre els responsables de les parades.La instal·lació tornarà a signar-la l’arquitecte tarragoní Pere Socias que, acompanyat del seu equip de joves arquitectes, els arquipops, convertirà la Rambla Nova en una galeria de botigues a l’aire lliure.