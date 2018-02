La Fira Aquelarre i el Mercat Màgic ompliran la Part Alta

La nova edició es farà del 2 al 4 de març als carrers del Pla de la Seu i voltants

Actualitzada 26/02/2018 a les 19:39

Aquest cap de setmana, del 2 al 4 de març, tindrà lloc una nova edició de la Fira Aquelarre i el Mercat Màgic. Els carrers de la Part Alta s'ompliran d'actes.Divendres, a les 10 hores s'inaugurarà la Fira. Per la tarda, hi haurà un concert de músiques del món, a les 18.30 hores. A les 19 hores, hi tindrà lloc una representació teatral d'Aquelarre a la plaça Santiago Rusinyol de la mà de l'actor Josep M. Tuset i May Bass. Al final de l'acte, es podrà degustar una queimada popular.Per dissabte, els músics recorreran els carrers de la Fira. De les 17 a les 19 hores hi haurà una conferència i la presentació de diversos llibres a la Casa Balcells. A les 19 hores, es farà una representació teatral a càrrec del grup (H)istrionis teatre de l'empresonament i judici de les bruixes a la plaça Santiago Rusinyol.Durant l'última jornada del mercat, de les 17 a les 19 hores es faran conferències i es presentaran diversos llibres a la Casa Balcells.Durant els tres dies, es faran tallers per als més petits al carrer Escrivanies Velles.