L'arquebisbe demana els pares que matriculin els seus fills en Religió

Segons Jaume Pujol, l’assignatura, «no s’imposa an ingú i té un gran poder humanitzador»

Actualitzada 25/02/2018 a les 21:42

El president de la Conferència Episcopal Tarragonina i arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha demanat als pares que matriculin els seus fills a l’escola en l’assignatura de religió, que és optativa «i no s’imposa a ningú», perquè «té un gran poder humanitzador i educa en valors profunds».En la seva glossa dominical que ahir publica el Full Parroquial de la seva arxidiòcesi, que és la número 700 des que Pujol va accedir a la titularitat de l’arxidiòcesi tarragonina fa més de 13 anys, Pujol anima, ara que començarà l’època de preinscripció escolar, a escollir l’assignatura de religió.«L’ensenyament de la religió no és contrària a l’escola ni als fins i objectius que ella persegueix, perquè quan falta aquest ensenyament la formació dels alumnes queda empobrida i incompleta, i si s’elimina de l’escola, es produeix un greu dany a aquells alumnes que volen conèixer de manera crítica i sistemàtica la seva religió, un coneixement que només l’ensenyament escolar pot donar», argumenta el prelat en el Full Parroquial. Segons Pujol, «l’ensenyament de la religió té un gran poder humanitzador, perquè educa els valors profunds i és un factor important d’identitat personal».«També dóna respostes –afegeix– a les principals preguntes que es fa l’alumne en les seves diferents edats. No podem oblidar que l’ensenyament religiós escolar es presenta com un saber científic, igual que els altres sabers que s’ensenyen a l’escola; els seus continguts es tradueixen en expressions de valor universal». L’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, retreu que «donada l’escassa cultura religiosa que s’observa en bastants ambients, l’assignatura de religió permet entendre bona part de la cultura, de l’art i de les tradicions en què vivim».El procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria s’iniciarà a finals de la primera setmana o la segona d’abril.