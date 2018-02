L'alcaldia retira del ple la proposta pel cessament de Laia Estrada

S’estableix un termini de 15 dies perquè pugui presentar al·legacions

Actualitzada 26/02/2018 a les 14:41

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha deixat sobre la taula la proposta d’alcaldia sobre el cessament de la consellera de la CUP Laia Estrada. En concret, el Batlle de la ciutat ha establert un termini de quinze dies perquè la regidora del consistori tarragoní pugui presentar al·legacions.La proposta d’alcaldia d’obligar a Estrada a deixar el seu càrrec com a regidora per la condemna de tres mesos de presó pel cas Bershka ha aixecat una gran mobilització en el plenari d’aquest dilluns. Un grup de persones, convocades per la CUP per donar suport a Estrada, s’ha presentat al ple amb cartells on s’hi podia llegir «fora la màfia».Els manifestants han entonat crits com «Ballesteros dimissió» o «tenim dret a entrar», ja que s'han quedat a fora de la sala de plens perquè, segons els han indicat, a l'interior, no havia cadires lliures per a ells.