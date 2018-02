Fem Camí tindrà local després de reivindicar-lo durant deu anys

L’Agrupament Escola i Guia ocuparà una planta d’un edifici del número dos del carrer Civaderia

Actualitzada 25/02/2018 a les 21:21

Després d’una llarga lluita de més de deu anys, per reivindicar un local, finalment l’Ajuntament de Tarragona ha decidit cedir-ne un a l’Agrupament Escola i Guia Fem Camí, en un immoble del número 2 del carrer Civaderia. L’entitat encara no ha rebut la informació de manera oficial, però l’Ajuntament ha confirmat a aquesta redacció que el local, una planta baixa de 96 metres quadrats, ja té destinatari, i ha afegit que Fem Camí «es farà càrrec de les obres de condicionament» de l’espai. Per procedir a cedir el local a precari, «primer s’ha de fer la desafectació de domini públic», fet que ja s’està tramitant.Fran Bertran, representant de Fem Camí i persona encarregada de portar les converses amb l’Ajuntament, va manifestar ahir que «vam fer la petició i vam presentar tota la documentació que se’ns va demanar, però encara no hem rebut una resposta oficial», motiu per al qual va mostrar la seva sorpresa. Bertran va comentar que «som una entitat dedicada a l’educació en el lleure i, si ens cedeixen el local per fer les nostres activitats, l’haurem d’adequar a la normativa de seguretat, ja que tenim molts nens a càrrec nostre».Fem Camí és una entitat amb trenta anys d’història, dels quals, els deu darrers ha fet diverses accions reivindicatives a la plaça de la Font per conscienciar l’Ajuntament de la necessitat de dotar-la d’un local on dur a terme les activitats educatives que programa. Bertran va dir que, «en aquest temps, hem fet un coixí de diners i, tenint en compte que hi ha pares de nens que són arquitectes i manobres, no tindríem problemes per adequar el local». En l’actualitat, l’Ajuntament procedeix a canviar la classificació de la finca, que ara és considerada Bé de Domini Públic i ha de passar a ser un Bé Patrimonial.Bertran va informar que membres de Fem Camí, acompanyats de tècnics i de representants polítics de l’equip de Govern, «vam visitar el local i ens va agradar, ja que és un espai diàfan, amb quatre parets i un sostre alt, per la qual cosa podríem fer una distribució en funció de les nostres necessitats i les dels nens que formen part de l’agrupament».El portaveu de Fem Camí va comentar que «no ens volem fer il·lusions fins a no tenir una comunicació oficial», notificació que esperen rebre com més aviat millor per tancar, d’aquesta manera, una dècada en la qual l’entitat ha reclamat disposar d’un espai com el que ara tindrà.