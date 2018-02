Cotxes grisos i uniforme, mesures del taxi tarragoní per combatre l'intrusisme laboral

D’altra banda, l’Ajuntament crea avui la comissió de treball per l’estudi del Model de Transport, que busca unificar el transport públic i privat del Camp

Un color de la carrosseria més elegant i un major control de la vestimenta dels conductors. Aquestes són les dues mesures que el taxi tarragoní vol implementar en els propers mesos com a resposta a l’intrusisme laboral que viu el sector. «Hem pensat en una tonalitat grisa, més diplomàtica i discreta que l’actual», detallava el president de l’agrupació Radio Taxi Tarragona, Sergi Franquès. L’objectiu és dotar el servei d’una «millor imatge, més selecte i elegant» que l’actual, que donaria valor al taxi tarragoní «per sobre de les companyies com Uber», assegurava Marquès. Les mesures arribaran després d’aprovar-se en l’assemblea de l’agrupació, però el president ja avançava que «hi ha consens i ganes de fer aquests petits canvis perquè volem ampliar la cartera de clients».El blanc que caracteritza els taxis de Tarragona té els dies comptats. L’entitat Radio Taxi Tarragona, que agrupa els 93 taxis que hi ha a la ciutat, s’ha proposat canviar el color de la carrosseria dels vehicles per aconseguir «més elegància i discreció». Així ho assegurava el president dels taxistes, Sergi Marquès, qui afegia que «ens hem d’acabar de posar d’acord en assemblea, però tots tenim clar que hi ha d’haver un canvi». Aquest afany per transformar la imatge del taxi tarragoní es deu a l’intrusisme laboral que pateix el sector. Companyies com Uber, que ja han monopolitzat el servei a grans ciutats d’arreu del món, són un problema pel gremi. Amb el canvi de color, Marquès creu que «aconseguirem una millor imatge, més selecte». «Hi ha clients que busquen més nivell, més discreció, i gràcies a aquests petits canvis ampliarem la cartera de clients», informava el president.L’altra mesura que servirà per rentar-li la cara al taxi tarragoní anirà lligada a la vestimenta dels conductors. Així doncs, americana i camisa seran peces primordials. «Hi ha gent que busca això, un servei més selecte, on el taxista vagi arreglat i obri la porta al client», manifestava Marquès.Però no només els canvis d’imatge són els que protagonitzaran aquesta «petita revolució» dins el taxi tarragoní. Entre els objectius de l’agrupació Radio Taxi també hi ha la unificació del servei arreu del Camp i la demarcació de Tarragona. Amb aquest fet, els taxistes podrien treballar a altres nuclis com Reus, Cambrils, Salou o l’estació del Camp de Tarragona –entre la Secuita i Perafort–. «És un embrió del que ha de ser l’àrea metropolitana de Tarragona», deia Marquès, qui marcava com fites importants per la demarcació la construcció de Hard Rock a Salou o la desaparició dels trens de llarga distància de l’estació de Tarragona.Encara que l’objectiu final és unir Tarragona amb Salou, Reus i Cambrils, la Secuita i Perafort seran els primers ajuntaments que negociaran amb el consistori i els taxistes. El motiu, la desaparició dels trens de llarga distància del nucli de Tarragona, fet que augmentarà el volum de feina a l’estació del Camp. «Les negociacions estan avançades amb els ajuntaments i ara només cal acabar de convèncer els taxistes», pronosticava Marquès.«O fem canvis o desapareixerem», argumentava el president sobre aquesta bateria de mesures. A més, des del sector són ambiciosos. «La unificació del servei de taxi no hauria de ser l’única», subratllava Marquès, que afegia que «cal unir també el transport públic i crear autobusos urbans que comparteixin les ciutats de la província». Amb tot, l’agrupació és optimista, encara que el mateix Marquès reconeixia que «als taxistes de la demarcació els fa por parlar d’àrea metropolitana, però ha de ser així, amb un sol ens administratiu i una sola tarifa».En aquest marc de mesures innovadores pel taxi de la ciutat, l’Ajuntament crearà avui la comissió de treball per l’estudi del Model Territorial de Transport. Aquesta serà l’eina que utilitzarà el consistori per acabar de convèncer la resta d’ajuntaments del Camp i aconseguir la unificació del servei de taxi. La comissió la presidirà el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Acero (PP). Arribar a l’estació del Camp de Tarragona també és el primer objectiu que es marcarà la comissió. La creació es formalitzarà al plenari municipal que se celebra des de les nou del matí al número 1 de la plaça de la Font.