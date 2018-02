A inicis de març entraran en servei les escales mecàniques de l'estació

Les obres també preveuen un ascensor i afronten la recta final

Els usuaris de l’estació de trens de Tarragona notaran un canvi sensible, que millorarà la seva accessibilitat, dintre de pocs dies. Adif ha informat a aquesta redacció que «a inicis del mes de març» entraran en servei les dues escales mecàniques i l’ascensor que facilitarà la connexió entre andanes, tant a aquelles persones que transportin maletes com a les que tenen dificultat per desplaçar-se.Tot i que no es va concretar la data exacta del començament del nou servei, no es descarta que pugui ser en el decurs de la pròxima setmana. En els darrers dies, els operaris treballen en la finalització dels treballs de millora del terra de l’andana principal. Fonts d’Adif van afirmar que «tot està en funció de les condicions climatològiques», especialment si plou, ja que part dels treballs es fan a l’aire lliure. Fa unes setmanes ja es va estrenar la nova andana central de l’estació.