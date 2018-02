La Rambla s'omple de dracs i colors per la festa de l'any nou xinès

L’Associació de Dones Xineses de Catalunya organitza, per primera vegada, unes activitats basades en la cultura tradicional del país oriental

El tram de la Rambla Nova del monument als Castells ha acollit, avui al matí, una festa organitzada per als xinesos residents a Tarragona, amb motiu de la celebració de l’any nou xinès. Un total de disset estands han mostrat diversos aspectes de la cultura del país oriental, com jocs infantils ancestrals, els signes del zodíac, el costumari popular, la gastronomia, el vestuari tradicional, la cal·ligrafia i, fins i tot, la manera de preparar un té.En un extrem de la zona habilitada per a les diverses entitats que hi han participat, un petit escenari ha servit per mostrar aspectes artístics, com un teatre d’ombres en el que s'han representat les obres Tres monjos o Tigre i guineu. No ha faltat el moviment serpentejant d’un drac portat per un grup de joves, que ha estat observat per gran quantitat de persones que han passat per la zona i s'han interessat per la cultura d’aquest país. Molts dels participants han estat estudiants de la Universitat Rovira i Virgili.Les diverses activitats s'han complementat amb la celebració de la primera edició de la Cursa de l’Any Nou Xinès, de 4,8 quilòmetres de recorregut. Els participants han corregut pràcticament tota la Rambla, per arribar a la Via Augusta pel carrer Girona, fins a emprendre el camí de tornada als fortins de la Reina i Sant Jordi, i fer el recorregut a la inversa.Cristina Zhu, professora de la Universitat Rovira i Virgili i membre de l’Associació de Dones Xineses de Catalunya, ha explicat a aquesta redacció que «l’any passat vam fer una prova i aquest 2018 fem, per primera vegada, aquesta activitat per celebrar el nou any i poder mostrar aspectes de la nostra cultura amb uns panells informatius i oferint activitats relacionades, entre altres, amb la pintura, els jocs o la cal·ligrafia». Zhu s'ha mostrar satisfeta per l’alta presència de visitants.Per la seva banda, Mi Qi, estudiant de Filologia Espanyola de la URV que va arribar fa cinc mesos a Tarragona, s'ha encarregat d’un estand dedicat a jocs tradicionals, entre el que hi havia «una mena d’escacs o un basat en sistemes de panys». En un dels panells informatius es podia llegir que «a la cultura xinesa, el menjar és quasi com una religió», per la qual cosa no ha estranyat que en alguns estands l’activitat estigués vinculada a la gastronomia.Maite Rodríguez, membre de l’organització, ha comentat que «ara s’inicia l’any del gos». «Amb aquest motiu –ha dit–, hem fet samarretes amb aquest animal i, també, amb la imatge d’altres que formen el calendari xinès». Rodríguez ha explicat que «totes les persones tenen un animal assignat, en funció de l’any de naixement».L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha estat una de les persones que han anat a la Rambla per participar de la festa. Ballesteros s'ha trobat amb representants del Consolat de la Xina, amb qui ha intercanviat comentaris sobre les diverses propostes lúdiques que ha fet l’Associació de Dones Xineses de Catalunya.