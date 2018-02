L'ambaixada mòbil de Tabarnia arriba a la plaça Imperial Tarraco

La furgoneta ha passat el matí a Tarragona donant suport a una iniciativa unionista

L’ambaixada mòbil del govern de Tabarnia en l’exili ha començat, avui a Tarragona, la campanya per mobilitzar la població de cara a la manifestació del proper 4 de març a Barcelona. Es tracta d’una iniciativa de Plataforma per Tabarnia, entitat que demana la unió de Tarragona i Barcelona amb l’objectiu de crear un país fictici que s’allunyi d’una Catalunya independent. La plataforma ha donat suport a l’acte de presentació de l’associació Catalunya por España (ACPE).Mirades curioses i moltes fotografies. Aquestes han estat les reaccions de la majoria de tarragonins que s'han trobat amb l’ambaixada mòbil de Tabarnia a la plaça Imperial Tarraco. «Tarragona és una ciutat on Tabarnia té molt d’interès i ens han acollit molt bé», asseguren des de l’organització. La furgoneta taronja ha arribat a la ciutat per donar suport a l’associació Catalunya por España, una iniciativa unionista sorgida a la província de Tarragona. L’acte ha comptat amb la presència del president de la Plataforma per Tabarnia, Miguel Martínez, i també amb l’assistència de més d’un centenar de persones.Tarragona ha estat la primera ciutat d’una ruta que portarà a la plataforma per «les terres de Tabarnia». L’objectiu, donar a conèixer i convidar la ciutadania a la manifestació que tindrà lloc el proper 4 de març a Barcelona. Allà, l’entitat tornarà a reivindicar la creació d’un nou estat dintre de Catalunya. Aquest estaria compost, només, per les províncies de Barcelona i de Tarragona.