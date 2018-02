Construir escenaris amb Playmobil, una afició que passa de pares a fills

La Tarraco Arena Plaça s'ha omplert aquest matí de famílies per veure l’exposició ‘Tarraco Click’

Actualitzada 25/02/2018 a les 20:17

Les figures de Playmobil, a simple vista, són totes iguals. Però quan arriben a mans d’artistes, aquests petits ninots ofereixen centenars de possibilitats. Per aquest motiu, la Tarraco Arena Plaça ha acollit desenes d’escenaris històrics diferents. El setge de Carcassona de l’any 1209, l’Spaguetti Town propi de l’oest americà, la Tarragona dels anys seixanta, l’imperi colonial britànic o justes de cavallers. Aquests són alguns exemples dels muntatges que la fira Tarraco Click ha portat aquest cap de setmana a la ciutat. Avui, en el seu darrer matí, la mostra ha estat visitada per centenars de persones. La majoria famílies. Pares, mares i fills que comparteixen una passió: jugar amb les figures de Playmobil.«És la primera vegada que venim a Tarragona, però les fires d’aquest estil ens agraden molt. També hem anat a Sabadell o Tàrrega, per exemple». Són les paraules del Josep, que ha arribat a Tarragona acompanyat dels seus fills. «A mi m’agraden molt, però ells van més enllà. Organitzen una exposició per la festa major del poble, i aquestes fires els serveixen per agafar idees», ha dit sota l’atenta mirada de l’Arnau, el seu fill petit, qui es declara un fan dels zoologics i la Tarraco Romana tot i haver nascut a la Seu d’Urgell. Transmetre l’afició als fills és un fet que també ha aconseguit el Guillem, qui mira atentament les recreacions amb els seus fills, l’Ian i l’Eric. «Jo col·leccionava Playmobil i vaig inculcar-los aquesta passió des que eren ben petits», assegura el pare. Han arribar a la TAP des de Riudoms, i tots tres asseguren que passen moltes hores a casa elaborant creacions més petites però igual d’ambicioses que les de l’exposició. «Amb el que tenim fem el que podem», deia el Guillem, qui afegeix que els fills són uns apassionats dels cavallers i ell un enamorat de les ciutats. Tarraco Click va començar divendres i ha acabat avui a la TAP.