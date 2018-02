Tarragona anul·larà els expedients de depuració a 230 funcionaris durant el franquisme

La moció impulsada pels republicans entrarà com a declaració institucional en el plenari de dilluns

L'Ajuntament de Tarragona anul·larà durant el plenari de dilluns els expedients de depuració incoats a 230 treballadors municipals sota la repressió franquista. La moció, impulsada pel grup municipal d'ERC-MES-MDC, entrarà al ple finalment com a declaració institucional. Els expedients van suposar inhabilitacions, suspensions de feina i sou o sancions de diferents tipus fruit d'un acord del plenari el 1939. Fins ara, cap govern de la ciutat havia iniciat els tràmits per anul·lar els expedients. Des d'Esquerra, el portaveu del grup al consistori tarragoní, Pau Ricomà, ha celebrat que «es faci justícia i es rescabali la memòria i dignitat dels funcionaris depurats» i considera que, amb aquesta declaració, l'Ajuntament «es dignifica com a institució».En la moció s'explica que, fruit d'un acord del plenari municipal del 20 de gener de 1939, cinc dies després de l'entrada de l'exèrcit franquista a Tarragona, es va exigir una declaració jurada als treballadors municipals on havien de respondre diverses preguntes, com a quins partits polítics, sindicats pertanyien o quines amistats freqüentaven, «i fins i tot el nom de persones que poguessin acreditar l'adhesió del funcionari al 'Glorioso Movimiento Nacional'», segons Ricomà. Va ser a partir d'aquestes declaracions quan es van iniciar expedients de depuració a 230 funcionaris i de resultes d'aquests expedients només un 36% dels afectats van ser confirmats en el càrrec sense sanció, 42 van ser expulsats de la feina i 104 van patir sancions. El consens per convertir la moció en declaració institucional es va produir en la Junta de Portaveus de divendres, segons informen aquest dissabte els republicans en un comunicat.