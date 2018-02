Els socialistes impulsaran una iniciativa al Congrés per revaloritzar les pensions del 2018

Treballen conjuntament amb sindicats i la resta de grups per tirar endavant la proposició

Actualitzada 24/02/2018 a les 16:16

Els socialistes plantegen, juntament amb sindicats majoritaris, impulsar una proposició de llei al Congrés dels Diputats per a la revalorització de les pensions al 2018 d’acord amb l’IPC. Aquesta iniciativa repeteix l’escenari de l’any passat, quan ja van registrar aquesta iniciativa per a les pensions del 2017 el PSOE, juntament amb Podem, ERC, PDECat i PNB, uns grups que també hi estan treballant. Segons ha explicat aquest dissabte des de Tarragona la diputada al Congrés i portaveu de la Comissió del Pacte de Toledo, Mercè Perea, la iniciativa «retratarà» aquelles formacions que no s’impliquin. El PP podria vetar la proposició i, aleshores, a la mesa del Congrés, «Ciutadans hauria de decidir si deixa passar aquesta iniciativa o la bloqueja».Perea ha apuntat que la pressió dels pensionistes és un fet i que les darreres mobilitzacions complicaran l’oposició dels grups a la iniciativa, especialment la de la formació d’Albert Rivera. «El PP pot vetar la resolució perquè suposa una despesa; en aquest cas, ho recorrerem a la mesa i aquí Ciutadans haurà de dir si deixa passar la iniciativa o la torna a bloquejar», ha explicat la diputada, que considera que el grup hauria, d’almenys, abstenir-se «per coherència» amb el que ha fet fins ara. A més, ha carregat contra Ciutadans per estar «totalment despreocupats pel sistema», no proposar mesures i «xiular» perquè "el seu electorat no són els pensionistes».Els socialistes han criticat que el PP «ha deixat caure el sistema de pensions amb el pitjor dèficit de la història». En contraposició, han presentat les seves mesures com incrementar la base de cotització o fer una «cistella d’impostos» per millorar la fiscalitat. D’una banda, per transaccions financeres i l’altra per impost als bancs. «Si en un moment determinat vam rescatar els bancs, no podem ara rescatar els pensionistes?», ha qüestionat Perea des de la seu del PSC a Tarragona, una demarcació on hi ha 156.000 pensionistes.Des del PSC també reclamen la implicació de la societat i dels joves: «hem de lluitar per unes pensions dignes perquè, si no, ens veiem abocats en vint anys a unes pensions de beneficència», ha lamentat Perea, que diu que «si el jovent es creu el sistema, aquest serà sostenible» i que es feina dels partits fer que sigui creïble.