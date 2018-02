Els Mossos d'Esquadra detenen un home que portava un ganivet per Tarragona

Segons apunten els agents, l’home anava sota els efectes de l’alcohol

Un veí de Tarragona va alertar a la policia sobre un home que estava pels voltants de la Imperial Tarraco amb un ganivet de grans dimensions i amb una ampolla d’alcohol. Els Mossos d’Esquadra van anar a l’instant cap al lloc on es trobava el subjecte i li van demanar que llencés el ganivet a terra. L’home s’hi va negar i els cossos policials van haver de retenir-lo per la seguretat de tothom. Un cop van aconseguir detenir-lo, l’home va trencar la mampara del cotxe patrulla dels Mossos d’Esquadra amb el cap. El detingut se li imputen delictes de desobediència, resistència a l’autoritat i per danys. Segons apunten els Mossos, l’home estava fora de sí, sota els efectes de l’alcohol o alguna altra substància semblant.