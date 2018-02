El senat tarragoní opta per un «enllaç curt» com la solució per evitar que la ciutat perdi connectivitat ferroviària

L'òrgan consultiu de l'alcalde s'alinea amb Ballesteros i reclama unitat territorial

Actualitzada 24/02/2018 a les 18:57

El senat tarragoní, òrgan consultiu i d'assessorament de l'alcalde, opta perquè es faci un enllaç o 'bypass' curt per evitar que la ciutat quedi desconnectada de l'alta velocitat quan es posi en marxa el tram del corredor mediterrani que ara està en obres i es millori la mobilitat dins del mateix territori. El grup proposa un recorregut d'un 'tren-tram' que comenci des de Reus, s'aturi al baixador de Bellissens, a Vila-seca, a la nova estació d'Horta Gran, i acabi pujant cap a l'estació de TAV Camp de Tarragona, entre la Secuita i Perafort, a més de considerar una aturada a la zona entre Constantí i Sant Salvador. L'arquitecte Xavier Climent, senador tarragoní, ha explicat que així s'aconsegueix una «connectivitat total» mitjançant aquesta llançadora amb xarxes d'altes prestacions però també una mena de «tramvia metropolità». Els senadors s'han alineat amb l'alcalde reclamant unitat territorial i han demanat que es faci front comú en infraestructures, com ja va reivindicar Ballesteros fa unes setmanes.La proposta del senat tarragoní arriba després que Foment anunciés que s'invertirà per construir el baixador del TAV a l'Aeroport de Girona perquè es converteixi en la quarta pista del Prat. Els senadors assenyalen que el tren-tram, si està adaptat a unes vies d'ample europeu, pot servir com a enllaç per al corredor mediterrani i «fins i tot els trens que vinguin de València poden entrar a Tarragona abans de continuar cap a Barcelona». D'altra banda, apunten com a «futurible» l'alliberament de la façana marítima: «la solució definitiva és que les mercaderies passin per Reus-Roda». Així, ha resumit Climent, Tarragona pot arribar en un futur a tenir «les mercaderies fora, les altes prestacions que passen per on passen però amb connexions ràpides».Els senadors també han reclamat que hi hagi unitat territorial i que sigui la societat civil qui impulsi el projecte ferroviari que ha d'haver-hi a les comarques tarragonines. «A finals d'any, haurem perdut els trens; es podria fer com a alternativa que, com a mínim, no treguin els Euromed encara que estigui ja oberta la línia del corredor», ha suggerit Climent.